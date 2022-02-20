İsmail Kartal Hatayspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u mağlup etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o sözleri;

Slavia maçından sonra rotasyon yapmaya mecburdum. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için, teknik adamların işi bu, bazı oyuncularımızı dinlendirdim. Sakatlık riski olanlar da var. Sinyaller başlamıştı.

Bugün Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Gençlerimiz Arda, Çağtay güzel bir maç çıkardılar. Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına yolları açık olsun.

Oyunun üstünlüğü bizdeydi. Rahattık kenarda. Gollerin geleceği belliydi.

Bu galibiyetle moral motivasyonumuzu yükselttik. İnşallah bu moralle iyi mücadele edip, istediğimiz skoru olarak Prag'dan turla döneriz.