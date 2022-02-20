Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Süper Lig'de zirvenin tam 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki 7 haftalık periyotta birbirinden kritik maçlar oynayacak. İşlerin yolunda gitmediği Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta alınabilecek kötü sonuçların camiadaki krizi daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.

BÜYÜK BİR ENDİŞE YARATIYOR Fenerbahçe'de ligde zirvenin 20 puan geride kalınması taraftarları isyan ettirirken, Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak olması Sarı-Lacivertli külüpte tablonun daha da kötüleşmesi konusunda büyük bir endişe yaratıyor.