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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Alta yi,le karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'yi birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek Avrupa kupalarına katılmak hakkını zora sokan Fenerbahçe'yi birbirinden zorlu maçlar bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 09:36
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Süper Lig'de zirvenin tam 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki 7 haftalık periyotta birbirinden kritik maçlar oynayacak. İşlerin yolunda gitmediği Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta alınabilecek kötü sonuçların camiadaki krizi daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

BÜYÜK BİR ENDİŞE YARATIYOR

Fenerbahçe'de ligde zirvenin 20 puan geride kalınması taraftarları isyan ettirirken, Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak olması Sarı-Lacivertli külüpte tablonun daha da kötüleşmesi konusunda büyük bir endişe yaratıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

ZORLU KARŞILAŞMALAR

Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki 7 haftalık periyotta sırasıyla Hatayspor, Kasımpaşa (D), Trabzonspor, Alanyaspor(D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Galatasaray ile birbirinden zorlu maçlar oynayacak olması Fenerbahçe adına yolunda gitmeyen işleri daha da zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 7 maçlık bu zorlu periyotta alabileceği olumsuz sonuçların taraftarın tepkisini daha da artırabileceği düşünülürken, camiadaki krizin de derinleşebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Fenerbahçe ligin ilk yarısında ise bu 7 maçlık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken 8 puan kaybetmişti.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

Ligin ilk yarısına göre futbol olarak daha geride olan Sarı-Lacivertliler'in 7 maçlık bu zorlu periyot öncesi son durumu taraftarlara umut vermiyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 7 hafta...

İşte Fenerbahçe'nin önümüzdeki 7 maçı:

20 Şubat: Fenerbahçe-Hatayspor
28 Şubat: Kasımpaşa-Fenerbahçe
6 Mart: Fenerbahçe-Trabzonspor
13 Mart: Alanyaspor-Fenerbahçe
20 Mart: Fenerbahçe-Konyaspor
Kayseri-Fenerbahçe
(Maç tarihi açıklanmadı)
F.Bahçe-G.Saray
(Maç tarihi açıklanmadı)

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