Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Hatayspor maçında taraftarlar Arda Güler'i istedi penaltıyı Serdar Dursun attı

Fenerbahçe - Hatayspor maçında taraftarlar Arda Güler'i istedi penaltıyı Serdar Dursun attı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor'u ağırladığı maçtaki penaltı anında ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda taraftarlar atışı genç futbolcu Arda Güler'in kullanması için tezahüratlarda bulundu. Serdar Dursun, topun başına geçince Fenerbahçe taraftarlarının bu isteği sonuçsuz kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 21:06
Fenerbahçe - Hatayspor maçında taraftarlar Arda Güler'i istedi penaltıyı Serdar Dursun attı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin 65. dakikasında sarı - lacivertliler, Crespo'nun ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrasında penaltı kazandı.

Taraftarlar, pozisyon öncesinde yaptığı baskıyla topu kazanan ve penaltının mimarlarından olan Arda Güler'in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu.

Serdar Dursun, topun başına geçince Fenerbahçe taraftarlarının bu isteği sonuçsuz kaldı. Taraftarlar, Serdar Dursun'un topu Arda Güler'e bırakmamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçeli forvet, 67. dakikada kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek golünü attı.


DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe, tek tek reddetti! Vitor Pereira'nın prensine Avrupa devlerinden 2 teklif...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk mesajı: Büyük bir adım daha attık! Flaş Hamsik açıklaması...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor