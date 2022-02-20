Fenerbahçe - Hatayspor maçında Arda Güler'den Serdar Dursun'a: Sen mi vuracaksın abi?

Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler, Hatayspor maçında ilk 11'de şans buldu. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı. Maç öncesinde Arda Güler'e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"

Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sordu. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kaldı.









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır