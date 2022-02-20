Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan dorukta. 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda Hatayspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Konuk ekip ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik müsabakada hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe - Hatayspor maçında sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:48 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:17
Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub


FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

DİĞER
Cansever ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler 'Canserver ölmemiş miydi?' tweetleri attı...
Demet Özdemir beyaz minisiyle ortalığı salladı! O karede evlilik teklifi yüzüğü Demet'i gölgede bıraktı herkes 4 karatlık tektaşı konuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor