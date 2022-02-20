Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub



FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.