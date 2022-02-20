Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI izle! FB Hatayspor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım da Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.





İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.