Fenerbahçe - Hatayspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 67 ve 81. dakikalarda Serdar Dursun penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti. Hatayspor ise 39 puanda kaldı.



Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Hatayspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



ARDA GÜLER VE ÇAĞTAY KURUKALIP LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncuları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı.

Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce genç oyuncuları Arda'ya destek oldu. Arda'yı tribünlere çağıran taraftarlar, alkışlarla oyuncularına moral verdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp ise ilk Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR

23'üncü dakikada Çağtay'ın kontrol edemediği topla buluşan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı taca gönderdi.

35'inci dakikada rakip yarı saha içinde topla buluşan Arda Güler, Hataysporlu oyuncuları geçerek ceza sahası yayına girdi. Arda'nın arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37'nci dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

45'inci dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Rossi'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45+1'inci dakikada Atakaş Hataspor gole yaklaştı. Adekugbe'nin yerden penaltı noktasında gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

60'ıncı dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.

65'inci dakikada Crespo, El Kaabi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Kahraba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay kurtardı.

79'uncu dakikada kaleci Munir topu ayağından açtı ve araya giren Serdar Dursun'a müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

81'inci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

Müsabakada başka gol olmadı ve maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.