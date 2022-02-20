FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Fenerbahçe , ilerleyen haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla zirveden uzaklamıştı.

Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Pereira'nın ardından uzun bir süre hoca arayışına giren Kanarya, göreve İsmail Kartal 'ı getirdi.

Ancak Kartal'ın performansı da umulduğu gibi olmadı. Tecrübeli teknik adam, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı arattı.