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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmış Portekizli çalıştırıcının yerine İsmail Kartal göreve gelmişti. Ancak Kartal da sarı-lacivertlierin derdine şu ana kadar çare olamadı. İşte o dikkat çeken rakamlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 09:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla zirveden uzaklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Pereira'nın ardından uzun bir süre hoca arayışına giren Kanarya, göreve İsmail Kartal'ı getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Ancak Kartal'ın performansı da umulduğu gibi olmadı. Tecrübeli teknik adam, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı arattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Pereira döneminde Fenerbahçe maç başına 1.6 ortalamayla gol atıyordu. Kartal ile bu rakam 1.2'ye geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Portekizli çalıştırıcı ile 4 maçta gol yemeyen Kanarya, Kartal'ın görev yaptığı dönemde henüz kalesini kapatamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Vitor Pereira'yı arattı! O rakam...

Fenerbahçe, ligde 25 hafta itibarıyla 7. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlierin, 40 puanı mevcut...

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