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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç yıldızla henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler teklifini yükseltti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 10:10
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 resmi maçta şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Sarı-lacivertli takımda bu sezon küllerinden doğan Ferdi Kadıoğlu güncel piyasa değerini oldukça yükseltti. Avrupa'nın da ilgisini çeken genç oyuncunun güncel değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

1.4 MİLYON EUROYA GELDİ

ESA Rijkerswoerd altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ferdi Kadıoğlu çok genç yaşta NEC Nijmegen altyapısında transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bu transfer için Hollanda temsilcisine 1 milyon 400 bin euro ödedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

FERDİ DEVAM ETMEK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; bu sezon Fenerbahçe'nin yıldızı olarak parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi de sarı-lacivertli formayla devam etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

TEK SORUN ALACAĞI ÜCRET

Fenerbahçe de böylesine bir potansiyeli ve yeteneği kaybetmek istemiyor. Şu anda Ferdi Kadıoğlu için tek sorun alacağı ücret.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

F.BAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ

Sarı-lacivertlilker ilk başta çok düşük teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcuya euro bazında sunulan teklif şu an aldığı maaşından daha azdı. Ancak kulüp daha sonra belli bir seviyeye çıktı.

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