FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

FERDİ DEVAM ETMEK İSTİYOR Milliyet'in haberine göre; bu sezon Fenerbahçe'nin yıldızı olarak parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi de sarı-lacivertli formayla devam etmeyi düşünüyor.

TEK SORUN ALACAĞI ÜCRET Fenerbahçe de böylesine bir potansiyeli ve yeteneği kaybetmek istemiyor. Şu anda Ferdi Kadıoğlu için tek sorun alacağı ücret.