FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 resmi maçta şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 resmi maçta şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.
DEĞERİNİ YÜKSELTTİ
Sarı-lacivertli takımda bu sezon küllerinden doğan Ferdi Kadıoğlu güncel piyasa değerini oldukça yükseltti. Avrupa'nın da ilgisini çeken genç oyuncunun güncel değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
1.4 MİLYON EUROYA GELDİ
ESA Rijkerswoerd altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ferdi Kadıoğlu çok genç yaşta NEC Nijmegen altyapısında transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bu transfer için Hollanda temsilcisine 1 milyon 400 bin euro ödedi.
FERDİ DEVAM ETMEK İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre; bu sezon Fenerbahçe'nin yıldızı olarak parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi de sarı-lacivertli formayla devam etmeyi düşünüyor.
TEK SORUN ALACAĞI ÜCRET
Fenerbahçe de böylesine bir potansiyeli ve yeteneği kaybetmek istemiyor. Şu anda Ferdi Kadıoğlu için tek sorun alacağı ücret.
F.BAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ
Sarı-lacivertlilker ilk başta çok düşük teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcuya euro bazında sunulan teklif şu an aldığı maaşından daha azdı. Ancak kulüp daha sonra belli bir seviyeye çıktı.