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Slavia Prag umursamadı

Çekya basını, Slavia’nın hocasız oynamasına rağmen Fenerbahçe’yi ‘rahat geçtiğini’ yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Slavia Prag umursamadı
Çekya basını, Slavia Prag'ın Fenerbahçe galibiyetine geniş yer verdi. Denik, "Slavia, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldı. Slavialı futbolcular başlarında hocaları yokmuş, hiç umursamadılar" derken, iPrima, "Slavia İstanbul'da parıldadı, turu geçmeye yaklaştı. Türkiye'nin dev ekibi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti" yorumunu yaptı. iDnes ise, "Praglı futbolcular bir çok eksiğe rağmen son 16 turuna yükselmek için avantajı elde etti. Takımını desteklemeye gelen Fenerbahçe taraftarı bir süre sonra kendi oyuncularına tepki göstermeye başladı, formalarını çıkarmalarını talep etti" ifadelerine yer verdi.
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