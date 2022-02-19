Olaylı derbi Fener'in

Baketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenerek, finale yükseldi. Bursa'da oynanan Kıran kırana geçen ilk çeyreği 20-18 Fenerbahçe üstün kapattı. İkinci periyot sonunda da Kanarya'nın 36-31 üstünlüğü vardı. Üçüncü çeyrekte skor 46-37'yken 29. dakikada taraftarın kötü tezahüratı ve patlayıcı madde kullanılması nedeniyle hakem heyeti oyunu durdurdu ve salonun boşaltılmasını istedi. Kaldığı yerden devam eden oyunda üçüncü çeyrek 48-37 F.Bahçe üstünlüğüyle bitti. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler maçı 64-49 kazanıp finale yükseldi.



Bursa'da oynanan Türkiye Kupası'nın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı maddelerin kullanılması nedeniyle hakem heyeti tribünlerin boşaltılmasına karar verdi. Maç verilen 1 saat 10 dakikalık aradan sonra yeniden başladı.



Karşılaşma sonrası Fenerbahçe resmi hesabı flaş bir paylaşımda bulundu. Tweet'te, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerine ve gülen surat emojisine yer verildi.