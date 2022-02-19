Kadıköy deplasmanı!

Fenerbahçe'nin geçmişte en büyük kozu olan Kadıköy, artık kendisine deplasman haline geldi!.. Sarı- lacivertliler kalesinde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Son olarak Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan takım, Ali Koç'un başkanlığındaki 3.5 yılda 18. iç saha yenilgisini aldı. Koç ile Trabzonspor (23 yıl), Galatasaray (20 yıl) ve Beşiktaş'a (15 yıl) karşı uzun seneler devam eden 'iç saha yenilmezlik serileri' son buldu. Kötü sonuçlar, tribün desteğini de aleyhe çevirdi. Eskiden rakiplerin titrediği Ülker Stadı'nda artık Fenerbahçeli futbolcuların ayaklarının gitmediği gözlerden kaçmıyor...