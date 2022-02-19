Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Sarı- lacivertli takım, Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek son hedefi UEFA Konferans Ligi'ni de tehlikeye atarken, Ferdi 1 gol -1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Tribünlerin maç sonunda alkışladığı tek isim olan genç ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.







Hala kontrat yenilenmemesi nedeniyle endişeli olan taraftarlar sosyal medyada "FerdiyeSözleşmeVerAliKoç" etiketi açtı. 22 yaşındaki oyuncu için başlatılan kampanyaya kısa süre içinde çok sayıda mesaj geldi





