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Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a karşı yüreği ile oynayan Ferdi Kadıoğlu için sosyal medyada “FerdiyeSözleşmeVerAliKoç” etiketi açıldı... 1 gol+1 asistle tur şansını koruyan genç yıldıza kısa sürede yüzlerce mesaj atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya böyle yıkıldı

Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu... Sarı- lacivertli takım, Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek son hedefi UEFA Konferans Ligi'ni de tehlikeye atarken, Ferdi 1 gol -1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Tribünlerin maç sonunda alkışladığı tek isim olan genç ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya böyle yıkıldı

Hala kontrat yenilenmemesi nedeniyle endişeli olan taraftarlar sosyal medyada "FerdiyeSözleşmeVerAliKoç" etiketi açtı. 22 yaşındaki oyuncu için başlatılan kampanyaya kısa süre içinde çok sayıda mesaj geldi


Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya böyle yıkıldı

Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz imza aşamasına gelinmedi. Taraflar arasında yıllık ücret konusunda fark olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı! Sosyal medya böyle yıkıldı

Önümüzdeki hafta gelişme olabileceği ifade edilirken, ezeli rakiplerin pusuda beklediği gelen haberler arasında. İngiliz basını, Brighton'un da Ferdi'ye 5 yıllık kontrat önerdiğini yazmıştı. Ferdi ise kendisinin saha içine odaklandığını açıkladı. Sözleşme konusunda menajerinin ve kulübün gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

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