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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'de şu ana kadar zirvenin uzağında kalan sarı-lacivertliler, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da Slavia Prag'a yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğramıştı. Kanarya'da taraftarı mutlu eden tek isim genç futbolcu Arda Güler oldu. Sarı-lacivertli futbolseverler, Arda'nın sezonun geri kalanında oynaması gerektiğini dile getiriyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, önceki gün de UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek karının Arda Güler olması yönünde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Henüz 16 yaşında olan ve 25 Şubat'ta 17 yaşına girecek olan Arda Güler, Slavia Prag karşısında görev aldığı uzatmalar dahil 20 dakikalık periyodda milyonlarca Fenerbahçelinin kalbine taht kurmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Hürriyet'te yer alan habere göre duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldızın özellikle Fenerbahçe'nin kendi köşe gönderi yakınlarında yaptığı topuk çalımı ve Ferdi Kadıoğlu'na çıkarttığı pas görüntülenme rekorları kırarken, taraftarların büyük çoğunluğu takımın yeni fenomeni olarak Arda Güler'i gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Bu kadar kötü giden bir sezonda şampiyonluk şansını kaybeden, kupadan elenen, Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen, orada da ilk maçında evinde yenilerek hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertlilerde artık konuşulan tek konu kadroda köklü revizyonun gerekliliği.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Yaşları ilerlemiş, futbol oynama isteği gerilemiş milyon euro ödenen futbolcular yerine formanın artık Arda Güler'e verilmesini isteyen taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından 24 saat boyunca Arda Güler'i artık takımın banko oynayan oyuncusu olarak görmek istediklerini belirten paylaşım yaparak İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetiminin su sese kulak vermesini istediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Slavia Prag karşısında uzatmalar dahil 20 dakika sahada kalan Arda Güler'i maç boyunca alkışlayıp teşvik eden taraftarlar, genç yıldızın istatistikleri karşısında da adeta büyülendiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

12 pasta 12 isabet yaparak yüzde 100 pas isabetiyle oynayan 16 yaşındaki Arda, maçta 2 kilit pas attı, girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünden başarıyla çıkmayı başardı, 3'ü başarılı 4 dripling yaptı, 2 dakika içinde ancak 1 orta yapma fırsatı yakaladı, o orta da hedefine ulaşınca taraftarlardan "Arda, Arda" diye destek aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Slavia Prag karşısında alınan yenilgi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, birbirlerine sarılan ve omuz omuza koşan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in fotoğrafını paylaşarak "22 yaşında Ferdi, 16 yaşında Arda... İşte bizim için gecenin özeti" paylaşımları yaptılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Taraftarlar ayrıca "Sosa 90 dakika 0 kilit pas, Arda 20 dakika 2 kilit pas. İşte gecenin özeti" yorumunu da yaptılar.

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