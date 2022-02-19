FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, önceki gün de UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek karının Arda Güler olması yönünde.

Henüz 16 yaşında olan ve 25 Şubat'ta 17 yaşına girecek olan Arda Güler, Slavia Prag karşısında görev aldığı uzatmalar dahil 20 dakikalık periyodda milyonlarca Fenerbahçelinin kalbine taht kurmayı başardı.