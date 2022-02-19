FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu!

12 pasta 12 isabet yaparak yüzde 100 pas isabetiyle oynayan 16 yaşındaki Arda, maçta 2 kilit pas attı, girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünden başarıyla çıkmayı başardı, 3'ü başarılı 4 dripling yaptı, 2 dakika içinde ancak 1 orta yapma fırsatı yakaladı, o orta da hedefine ulaşınca taraftarlardan "Arda, Arda" diye destek aldı.
Slavia Prag karşısında alınan yenilgi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, birbirlerine sarılan ve omuz omuza koşan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in fotoğrafını paylaşarak "22 yaşında Ferdi, 16 yaşında Arda... İşte bizim için gecenin özeti" paylaşımları yaptılar.
Taraftarlar ayrıca "Sosa 90 dakika 0 kilit pas, Arda 20 dakika 2 kilit pas. İşte gecenin özeti" yorumunu da yaptılar.