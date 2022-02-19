FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi.
Kim'in yarınki Hatayspor maçına kadar dinlenmeye yönelik program uygulayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki stoperin oynama ihtimali yüzde 50...
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de sol bekteki tercih, Kim Min-Jae'nin sakatlık durumuna göre netleşecek.
Güney Koreli oyuncu, Hatay maçına yetişirse sol bekte Attila Szalai'nin görev alma durumu var.
Bu durumda stoperde Kim Min-Jae ve Marcel Tisserand ikilisi yer alacak.
Kim'in yetişmemesi halinde ise Tisserand-Szalai ikilisi stoperde olacak, sol bekte ise Çağtay Kurukalıp oynayacak. Çağtay, bu sezon A takımda hazırlık maçları dahil hiç görev yapmadı.