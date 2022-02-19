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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sol bekte kimin oynayacağı netlik kazanmadı. Sakatlığı bulunan Kim Min-Jae'nin maça yetişmemesi halinde genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ın sol bekte görev yapabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Kim'in yarınki Hatayspor maçına kadar dinlenmeye yönelik program uygulayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki stoperin oynama ihtimali yüzde 50...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de sol bekteki tercih, Kim Min-Jae'nin sakatlık durumuna göre netleşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Güney Koreli oyuncu, Hatay maçına yetişirse sol bekte Attila Szalai'nin görev alma durumu var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Bu durumda stoperde Kim Min-Jae ve Marcel Tisserand ikilisi yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sol bek sürprizi! Çağtay Kurukalıp...

Kim'in yetişmemesi halinde ise Tisserand-Szalai ikilisi stoperde olacak, sol bekte ise Çağtay Kurukalıp oynayacak. Çağtay, bu sezon A takımda hazırlık maçları dahil hiç görev yapmadı.

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