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FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile gösterdiği performansa rağmen tecrübesiz olduğu gerekçesiyle yollar ayrılmıştı. Emre Belözoğlu'dan sonra göreve gelen 3 teknik adam da Belözoğlu'nu puan ortalamasında yakalayamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümünde göreve gelen Emre Belözoğlu gösterdiği müthiş performansa rağmen "tecrübesiz" olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile sezona başlarken, birkez daha taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan skorlara imza attı. Portekizli hoca sonrası göreve gelen Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal da beklentilerin çok altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Fener, Süper Lig'de 25 maçta sadece 11 galibiyet alabilirken, lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalıp şampiyonluğa havlu attı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon görev yapan teknik adamlardan Pereira görev yaptığı 17 maçta 8 kez kazanırken, Zeki Murat Göle 3 maçta 1 kez, İsmail Kartal ise 5 maçta 2 kez galibiyet alabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Oysa ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon sonunda yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki müthiş performansıyla bu 3 teknik adamı tek başına yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

17 MAÇTA 11 GALİBİYET

Genç hoca, Başakşehir'in başında 17 maçta tam 11 kez galip gelmeyi başardı. Belözoğlu 2,18 puan ortalaması yakalarken, Pereira 1,65, Zeki Göle 1,33, İsmail Kartal ise 1,60 ortalamada kaldı.

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