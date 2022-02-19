FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Belözoğlu pişmanlığı! 3 teknik adamı da yakaladı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümünde göreve gelen Emre Belözoğlu gösterdiği müthiş performansa rağmen "tecrübesiz" olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile sezona başlarken, birkez daha taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan skorlara imza attı. Portekizli hoca sonrası göreve gelen Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal da beklentilerin çok altında kaldı.