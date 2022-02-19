FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya dökülüyor! Tüm kulvarlarda... (FB spor haberi)

BÖYLE BİR DÖNEM YOK



Fenerbahçeliler, sanal alemde "Olmuyorsa olmuyor. Bu inat ve ısrar neden!" "Kulübün üzerine ölüm kasveti gelmiş. Neyi bekliyorsun sayın başkan", "Fenerbahçe böyle bir dönem yaşamadı. Bu kulüp kimsenin tapulu malı değildir" şeklinde ifadeler kullanarak Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ediyorlar. Üyeler de daha önce kongreye gidilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

HİÇ UMURSAMADILAR!



Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Slavia Prag Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenerken, bu karşılaşma Çek basınında geniş yer buldu. Çek basını, "Slavia, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldı. Slavialı futbolcular başlarında hocaları yokmuş, hiç umursamadılar. Savunmaya çekileceklerini düşünen vardıysa da yanıldı" yorumunu yaptı. Çıkan haberlerde ayrıca, " Fenerbahçe taraftarı maç içinde değişken duygular yaşadı, bazen takımını destekledi bazense tepki gösterdi. Futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi" ifadeleri kullanıldı.