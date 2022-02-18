Tur Prag'a kaldı!

MAÇI bırakmayan Kanarya, 83'te sahada adeta tek başına direnen Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle tur ümitlerini rövanşa taşımayı başardı: 2-3. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Prag'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rövanş karşılaşmasını en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Tek farklı galibiyette maç uzayacak. Beraberlik ve Prag'ın galibiyetlerinde ise Çekya ekibi adını son 16'ya yazdıracak.
MAÇI bırakmayan Kanarya, 83'te sahada adeta tek başına direnen Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle tur ümitlerini rövanşa taşımayı başardı: 2-3. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Prag'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rövanş karşılaşmasını en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Tek farklı galibiyette maç uzayacak. Beraberlik ve Prag'ın galibiyetlerinde ise Çekya ekibi adını son 16'ya yazdıracak.
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