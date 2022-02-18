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Tur Prag'a kaldı!

Bir ara iki farklı geriye düşen sarı-lacivertliler, Ferdi’nin golüyle tur ümidini korudu... Kanarya, Prag’da 2 farklı kazanırsa turu geçecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Tur Prag'a kaldı!
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 6 puanla 3. bitirerek Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Kadıköy'de oynanan mücadelede konuk ekip 45'te İbrahim Traore ile öne geçti. 58'de Pelkas, Fenerbahçe adına skoru eşitledi. Ancak Kanarya'nın sevinci uzun sürmedi. Prag önce 62'de Dorley, bir dakika sonra ise Lingr ile iki gol birden bularak bir anda 3-1 öne fırladı.
MAÇI bırakmayan Kanarya, 83'te sahada adeta tek başına direnen Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle tur ümitlerini rövanşa taşımayı başardı: 2-3. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Prag'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rövanş karşılaşmasını en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Tek farklı galibiyette maç uzayacak. Beraberlik ve Prag'ın galibiyetlerinde ise Çekya ekibi adını son 16'ya yazdıracak.
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