Tisserand yolcu mu?

Tisserand'ın menajerinin İstanbul'a geldiği bildirildi. D. Kongolu stoper, Pereira döneminde 3'lü defansta savunmanın bankosuydu. Portekizli hocanın ardından ilk 11'de hiç şans bulamadı. Dün 46'da sakatlanan Kim'in yerine giren 29 yaşındaki savunmacı yine vasattı.
Tisserand'ın menajerinin İstanbul'a geldiği bildirildi. D. Kongolu stoper, Pereira döneminde 3'lü defansta savunmanın bankosuydu. Portekizli hocanın ardından ilk 11'de hiç şans bulamadı. Dün 46'da sakatlanan Kim'in yerine giren 29 yaşındaki savunmacı yine vasattı.