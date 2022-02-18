Haberler Fenerbahçe Tisserand yolcu mu?

Tisserand yolcu mu?

Tisserand'ın menajerinin İstanbul'a geldiği bildirildi. D. Kongolu stoper, Pereira döneminde 3'lü defansta savunmanın bankosuydu. Portekizli hocanın ardından ilk 11'de hiç şans bulamadı. Dün 46'da sakatlanan Kim'in yerine giren 29 yaşındaki savunmacı yine vasattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
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