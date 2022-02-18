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Sosa: Turu geçebiliriz

Kanarya'nın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, rövanş maçında turu geçebileceklerine inandığını belirtti. Usta oyuncu, "Oyuna ortak olduğumuz dakikalarda arka arkaya gelen goller moralimizi bozdu. 3-2 yaptıktan sonra ise çeviremedik. Biz de deplasmanda kazanabiliriz. Bugün taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için özür diliyoruz" şeklinde konuştu. Jose Sosa bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı, sadece 2 asist yapabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Sosa: Turu geçebiliriz
Kanarya'nın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, rövanş maçında turu geçebileceklerine inandığını belirtti. Usta oyuncu, "Oyuna ortak olduğumuz dakikalarda arka arkaya gelen goller moralimizi bozdu. 3-2 yaptıktan sonra ise çeviremedik. Biz de deplasmanda kazanabiliriz. Bugün taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için özür diliyoruz" şeklinde konuştu. Jose Sosa bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı, sadece 2 asist yapabildi.
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