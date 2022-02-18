Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Gustavo, Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. (FB spor hab

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Gustavo, Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. (FB spor hab

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Gustavo, Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 13:39 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 13:54
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Gustavo, Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. (FB spor hab

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

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