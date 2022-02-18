Serdar özel maskeyle

Kanarya'nın golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi. Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırılan Serdar, 74'te Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.
Kanarya'nın golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi. Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırılan Serdar, 74'te Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.