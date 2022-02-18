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Serdar Aziz son anda çıkarıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle dün akşamki Slavia Prag mücadelesinin kadrosunda yer almadı. Karşılaşmada oynaması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı son anda kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli takımın savunma dörtlüsünde Kim-Min Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü görev yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Serdar Aziz son anda çıkarıldı
Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle dün akşamki Slavia Prag mücadelesinin kadrosunda yer almadı. Karşılaşmada oynaması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı son anda kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli takımın savunma dörtlüsünde Kim-Min Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü görev yaptı.
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