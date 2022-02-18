Pelkas yetmedi

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden isim Dimitrios Pelkas'tı. Yunan futbolcu, takımının 1-0 geride olduğu sırada 58'de attığı golle bir umut ışığı yaksa da bu sarı lacivertliler için yeterli olmadı. Maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki Pelkas, ayrıca attığı gol dışında Fenerbahçe'nin en çok mücadele eden oyuncuarından biriydi. Tecrübeli krampon böylece bu sezon Avrupa'da ilk gol sevincini yaşarken, genel gol sayısını ise 3'e yükseltti. Giresun deplasmanında takımının galibiyet golünü kaydeden 28 yaşındaki futbolcu yüksek formunu korudu. Maç sonunda üzgün olduğunu belirten Pelkas, "Kötü goller yedik. Rövanş için umutluyuz" diye konuştu.