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Kim korkuttu!

Sarı-Lacivertliler'in Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae futbolseverleri korkuttu. 39'da bir pozisyonun ardından bir anda kendisini yere bırakan tecrübeli oyuncu için sağlık görevlileri sahaya girdi. Başarılı oyuncu yürüyerek kenara geldi ve sonrasında oyuna devam edebildi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkmadı, yerini Tisserand'a bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Kim korkuttu!
Sarı-Lacivertliler'in Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae futbolseverleri korkuttu. 39'da bir pozisyonun ardından bir anda kendisini yere bırakan tecrübeli oyuncu için sağlık görevlileri sahaya girdi. Başarılı oyuncu yürüyerek kenara geldi ve sonrasında oyuna devam edebildi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkmadı, yerini Tisserand'a bıraktı.
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