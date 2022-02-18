Jaroslav Köstl: Farklı olabilirdi

Slavia Prag'ın teknik direktörü Jaroslav Köstl, İstanbul'dan avantajlı bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kendi sahalarında da aynı ciddiyetle oynamak istediklerinin altını çizen Çek çalıştırıcı, "2 ve 3. golleri arka arkaya bulmamız rakibimizi düşürürken bizi daha da rahatlattı. Daha farklı da kazanabilirdik ancak bu sonuçtan da gayet memnunum" ifadelerini kullandı.
Slavia Prag'ın teknik direktörü Jaroslav Köstl, İstanbul'dan avantajlı bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kendi sahalarında da aynı ciddiyetle oynamak istediklerinin altını çizen Çek çalıştırıcı, "2 ve 3. golleri arka arkaya bulmamız rakibimizi düşürürken bizi daha da rahatlattı. Daha farklı da kazanabilirdik ancak bu sonuçtan da gayet memnunum" ifadelerini kullandı.