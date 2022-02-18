Helal olsun sana Ferdi

Fenerbahçe evinde Slavia Prag'a 3-2 kaybederken, sarı-lacivertliler adına gecenin kahramanı Ferdi Kadıoğlu oldu. Maça sol bek bölgesinde başlayan 22 yaşındaki futbolcu 58. dakikada Pelkas'ın attığı beraberlik golünde harika çalımlar atarak son çizgiye indi ve 'al da at' asisti yaparak yıldızlaştı. Skor 1-3'e geldiğinde taraftarlar tüm takımı yuhlarken sadece Ferdi Kadıoğlu'na alkış vardı. Genç futbolcu 83. dakikada ise farkı 1'e düşüren golü kaydetti. Ceza sahası dışından topu kaleye yollayan Ferdi, savunmanın müdahalesiyle gol sevinci yaşadı. Forması sırılsıklam olan Ferdi Kadıoğlu'na sosyal medyada da büyük övgüde bulunuldu.