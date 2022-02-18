FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - KONFERANS YAPALIM MI? Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü…

Artık savunacak, insanlara anlatacak bir durumum kalmadı. En çok da bunun için üzülüyorum. Ben şimdi bu maçla ilgili ne yazayım? Ne söyleyeyim? Teknik-taktik yazayım isterdim. Müsade etmiyorsunuz. Bu takımı, bu organizasyonu nasıl kurdunuz Allah aşkına?