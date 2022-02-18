FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - KONFERANS YAPALIM MI?
Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü…
EMRE BOL - KONFERANS YAPALIM MI?
Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü…
Artık savunacak, insanlara anlatacak bir durumum kalmadı. En çok da bunun için üzülüyorum. Ben şimdi bu maçla ilgili ne yazayım? Ne söyleyeyim? Teknik-taktik yazayım isterdim. Müsade etmiyorsunuz. Bu takımı, bu organizasyonu nasıl kurdunuz Allah aşkına?
İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu… Kimin kötü oynadığını yazsam, ne değişecek? Hangisinin Fenerbahçe formasını hak etmediğini söylesem ne yazar? Süper Lig elden gideli çok oldu, Türkiye Kupası zaten yalan, şimdi de ismi cismi belirsiz, "geberik Avrupa organizasyonu" Konferans Kupası'ndan da elendi sarı-lacivertliler…
Şarjı bitik telefon gibi Fenerbahçe! Alo Başkan artık konferans da yapamayacağız! Elimizde ne kaldı? Elimizde kalanı ne ben söyleyeyim, ne sen anla. Sadece 1 sezonun kaldı Fenerbahçe başkanı olarak. Tekrar yazıyla yazıyorum, "Bir." Ya gerekeni yaparsın ya da yapabilecek olana bırakırsın.
Sakın takımın iyi olduğunu zannetme. Kötü takıma kimi hoca getirirsen getir, sonuç aynı olacak. Santra yapan olmak istemiyor artık Fenerbahçe taraftarı. Santra yaptıran olmak istiyor. Hangi Fenerbahçe'yi istediğinizi siz söyleyin. Ben bıktım. Ya siz? Norveç'ten selamlar sayın Başkan! Ferdi dışında konuşulacak adam var mı?
GÜRCAN BİLGİÇ - KALİTE SORUNU
Devre bittiğinde sadece yenilen golün şoku yoktu Fenerbahçe adına. Tüm sahaya kilitler asan bir rakip karşısında "çaresizlik" ile hiçbir şey yapamayanları izliyorduk.
Fenerbahçe'nin beklerinin başına bile nöbetçi diken Çek hoca, pozisyon bulmak adına sadece hataların yapılmasını bekledi. Kaptırılan toplar, isabetsiz paslar derken, kendi stoperinin (Kim Jae) yaptığı asist ile buhrana girdiler.
Kötü gideni düzeltmek adına yedek kulübesine baktığınızda "Bir şey yapar" dediğiniz oyuncu da yok. Sakatlıktan çıkan Ozan Tufan ile birlikte Berisha ve elmacık kemiği kırık Serdar Dursun. Sen oyun kuramıyorsun, topu rakip kaleye "bilerek" taşıyamıyorsun.
Bu arada yardımlaşma da yok. Karşılığında ise klasik Fenerbahçe hastalığında, detayları doğru keşfetmiş bir Slavia pususu var. İkinci yarının kendi coşkusunda direkten dönen top, Pelkas'ın beraberlik sayısı ile birlikte birden bire Kadıköy eski havasını buldu. Seyirci maça döndü ama hatalar maçı terk etmedi.
Üst üste gelen iki Slavia golünde de ataklar Fenerbahçeli oyuncuların pasları ile başladı. Yanındaki oyuncuya topu aktaramayan oyuncular var sahada. İsmail Kartal bir gün önce çok iyi hazırlandıkları söyledi. Bu baskıyı hesap etmemeleri mümkün değil.
Bu kalite sınavından takımca kaldılar. 10 gün önce üç hedef vardı. Şimdi ise her Kadıköy'de sahaya çıktığında taraftarın öfkesinden korkarak sahaya çıkacak bir takım oluştu. Başkan Ali Koç, sahadaki bu yetersizliğin sahibi ve sorumlusu.