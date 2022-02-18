FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - ZİNCİRLEME KAZA YAPTILAR
Başakşehir maçı ile başlayan 12 günlük süreçte F.Bahçe, 3 kulvardaki kaderini tayin edecekti. İkincilik iddiası için ligde evde kayıp yapmamak, kupa hedefi için Kayseri karşısında turu atlamak ve Prag'a giderken galibiyet lazımdı.
Şimdi geriye dönüp baktığımızda olanların bir zincirleme trafik kazası olduğunu söyleyebiliriz. Çekya ekibi, liginde zirvede… Daha takım gibi takım, 4 yıldır çalışan hocası ise hasta olduğundan evinde.
İsmail Kartal'ın gerideki kayıplara bakarsak öyle 'üçlü defansa dönsün' demiyorum ama bazı mevkilerin hakkını verecek oyuncularla sahaya çıkması gerekiyordu. Bu takımda; Ferdi sol önde oynar. Novak yoksa sol beki Szalai götürür, verimsiz Osayi'yi en fazla sağ bek yapıp kanadı Valencia'ya teslim eder, Pelkas'ı forvet arkası yapıp ön tarafa bir santrfor koyarsınız.