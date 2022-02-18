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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Konferans Ligi olay-off turu ilk maçında Slavia Prag'la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-lacivertli takımdaki o isme özel bir parantez açarak sezonun geri kalanında şans verilmesi gerektiğini vurguladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 08:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - ZİNCİRLEME KAZA YAPTILAR

Başakşehir maçı ile başlayan 12 günlük süreçte F.Bahçe, 3 kulvardaki kaderini tayin edecekti. İkincilik iddiası için ligde evde kayıp yapmamak, kupa hedefi için Kayseri karşısında turu atlamak ve Prag'a giderken galibiyet lazımdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

Şimdi geriye dönüp baktığımızda olanların bir zincirleme trafik kazası olduğunu söyleyebiliriz. Çekya ekibi, liginde zirvede… Daha takım gibi takım, 4 yıldır çalışan hocası ise hasta olduğundan evinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

İsmail Kartal'ın gerideki kayıplara bakarsak öyle 'üçlü defansa dönsün' demiyorum ama bazı mevkilerin hakkını verecek oyuncularla sahaya çıkması gerekiyordu. Bu takımda; Ferdi sol önde oynar. Novak yoksa sol beki Szalai götürür, verimsiz Osayi'yi en fazla sağ bek yapıp kanadı Valencia'ya teslim eder, Pelkas'ı forvet arkası yapıp ön tarafa bir santrfor koyarsınız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

İsmail Kartal bunların hiçbirini denemedi. Başakşehir maçında olduğu gibi dün akşam da Ozan'ı orta sahanın en öndeki adamı yapması büyük soru işareti. Turu geçmek için hâlâ şans var mı? Yeni kuralla elbette var. Ama Olympiakos sınavında olduğu gibi Kadıköy'de kalesinde 3 gol gören F.Bahçe, evinde baskılı oynayan Slavia Prag karşısında 5 metrekarelik alanda oynayan Sosa ile çok sıkıntı çeker.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

Gecenin tek umudu ve sevinci ise Ferdi Kadıoğlu'nun beke hapsedilmiş olmasına rağmen müthiş oyunu, gol ve asisti. Arda Güler özel bir oyuncu. Sezonun geri kalanında bu gence forvet arkasında şans vermek lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

Kadıköy'de bir devam filmi izlediğimiz doğrudur. Sezonun ağır yükünün altında tribünler ilk golü kalesinde görünce takımı yuhalanacaklar ve alkışlanacaklar olarak ikiye ayırıyor. Onlar da haklı. Ancak bugün itibari ile 3 kulvarda gelinen nokta taraftara bahar aylarında yine basketbolu çok sevdirecektir.

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