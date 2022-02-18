FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

İsmail Kartal bunların hiçbirini denemedi. Başakşehir maçında olduğu gibi dün akşam da Ozan'ı orta sahanın en öndeki adamı yapması büyük soru işareti. Turu geçmek için hâlâ şans var mı? Yeni kuralla elbette var. Ama Olympiakos sınavında olduğu gibi Kadıköy'de kalesinde 3 gol gören F.Bahçe, evinde baskılı oynayan Slavia Prag karşısında 5 metrekarelik alanda oynayan Sosa ile çok sıkıntı çeker.

Gecenin tek umudu ve sevinci ise Ferdi Kadıoğlu'nun beke hapsedilmiş olmasına rağmen müthiş oyunu, gol ve asisti. Arda Güler özel bir oyuncu. Sezonun geri kalanında bu gence forvet arkasında şans vermek lazım.