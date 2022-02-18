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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Hollanda devi Ajax da Altay Bayındır ile birlikte Ferdi Kadıoğlu için scoutlarını Türkiye'ye gönderdi. Ajax, henüz Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 08:58
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Sarı-Lacivertli takımın, Slavia Prag ile UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turunda Ülker Stadyumu'nda oynayadığı karşılaşmada Altay Bayındır'ı takip eden Ajax'ın scoutlarının, Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na da kanca attığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Altay Bayındır'ı uzun süredir izleyen Ajax'ın scoutlarının, Hollanda doğumlu olan ve 2018'de NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun çıkışını da yakından takip ettiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Takvim'de yer alan habere göre; Ajax scoutlarının Altay ile birlikte Ferdi'yi de alıcı gözle izlediği ve oyuncularla ilgili bir rapor hazırladığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Sarı-Lacivertli kulübe 'Evet' demeyen Ferdi'nin adı bazı İngiliz kulüpleri ile de anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Avrupa kulüplerinin radarına giren 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, eğer Fenerbahçe ile sözleşme uzatmazsa sezon sonu Sarı-Lacivertli kulüpten bedelsiz olarak ayrılmış olacak.

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