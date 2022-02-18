FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Altay Bayındır 'ı uzun süredir izleyen Ajax 'ın scoutlarının, Hollanda doğumlu olan ve 2018'de NEC Nijmegen'den Fenerbahçe 'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu 'nun çıkışını da yakından takip ettiği belirtiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Ajax scoutlarının Altay ile birlikte Ferdi'yi de alıcı gözle izlediği ve oyuncularla ilgili bir rapor hazırladığı ifade ediliyor.