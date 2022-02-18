FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan Ferdi Kadıoğlu'na yakın takip!

Sarı-Lacivertli takımın, Slavia Prag ile UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turunda Ülker Stadyumu'nda oynayadığı karşılaşmada Altay Bayındır'ı takip eden Ajax'ın scoutlarının, Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na da kanca attığı öğrenildi.
Altay Bayındır'ı uzun süredir izleyen Ajax'ın scoutlarının, Hollanda doğumlu olan ve 2018'de NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun çıkışını da yakından takip ettiği belirtiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Ajax scoutlarının Altay ile birlikte Ferdi'yi de alıcı gözle izlediği ve oyuncularla ilgili bir rapor hazırladığı ifade ediliyor.