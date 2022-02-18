Enner Valencia direğe takıldı

F.Bahçe'nin Giresunspor maçında yıldızlaşan ismi Valencia, Slavia Prag karşısında şanssız günündeydi. Ekvadorlu santrfor, 6. dakikada mutlak gol şansını değerlendiremedi. Yıldız oyuncu, karşı karşıya pozisyonda topu arkadaşlarına çıkaramayınca tabelayı değiştiremedi. Valencia, ikinci yarıda ise bu sefer direğe takıldı. 54'te sağ kanattan ceza sahasına giren tecrübeli golcünün şutu yan direkten döndü. Yıldız forvet, 50're hatalı geri pasa hareketlendi ancak savunma araya girdi, yerde kalan Valencia faul ve kırmızı kart bekledi ancak hakem "devam" dedi.