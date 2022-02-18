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Defans evlere şenlik

Fenerbahçe'de savunma hataları dikkat çekti. İlk golden önce Prag sağlı sollu 2-3 orta yaptı, sarı-lacivertli oyuncular bir türlü uzaklaştıramayınca Traore direkten dönen topu tamamladı. Dorley ve Lingr'ın gollerinde de durum farksızdı. Giresun'da devleşen kaleci Altay da 2. ve 3'üncü gollerde hatalıydı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Defans evlere şenlik
Fenerbahçe'de savunma hataları dikkat çekti. İlk golden önce Prag sağlı sollu 2-3 orta yaptı, sarı-lacivertli oyuncular bir türlü uzaklaştıramayınca Traore direkten dönen topu tamamladı. Dorley ve Lingr'ın gollerinde de durum farksızdı. Giresun'da devleşen kaleci Altay da 2. ve 3'üncü gollerde hatalıydı.
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