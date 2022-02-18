Bize yakışmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Slavia Prag karşısında hiç hesapta olmayan hatalar sonucunda kötü bir yenilgi aldıklarını söyledi. "Maça iyi başladık. İstediğimiz baskıyı da kurduk" diyen Kartal, "Ancak bize yakışmayan bir şekilde hatalar zinciri yaptık. Amatörce defans hataları bize çok pahalıya patladı. Gol pozisyonlarına girdik. İlk yarıda skoru değiştirecek pozisyonları yakaladık. Ancak devre biterken yediğimiz golün anlatılacak bir tarafı yok. Özellikle savunmada bir an bile konsantrasyonu kaybederseniz sonucuna da katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya da ilk devredeki gibi istekli başladıklarının altını çizen İsmail Kartal, beraberlik golünü de bulmalarına rağmen savunmanın iyi gününde olmamasının faturasını ödediklerini belirtti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, "Yine kurduğumuz baskı sonucu beraberlik golünü bulduk. Tam işler yoluna girdi derken, ilk yarıdaki gibi çok basit, amatörce bir gol yedik. Arkasından golün şokunu üzerimizden atamadan 3. gol geldi. Prag'da bu skorun altından kalkacak bir takımız. Rövanşta turu geçip büyük taraftarımıza kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.