Ferdi Kadıoğlu'dan Fenerbahçe - Slavia Prag maçı sonrası yeni sözleşme açıklaması!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ferdi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"TUR İDDİAMIZ SÜRÜYOR"

"Tur için iddiamız sürüyor. İkinci yarıda 1-1'i yakaladık ama basit gollerle avantajı kaybettik. Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. Haftaya iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum."

"KONTRAT KONULARINI BENAJERİM TAKİP EDİYOR"

"Taraftarlarımızın bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat konularını menajerim takip ediyor ben sadece Fenerbahçe'ye konsantre oluyorum."

"BENİM İÇİN POZİSYON FARK ETMEZ"

"Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok."