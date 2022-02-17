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Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak Independiente'nin yüksek mebla talep ettiği Fabricio Bustos hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncu, Independiente'den ara transfer döneminde ayrılmış ve Internacional'e transfer olmuştu. Bustos, ayrılığının ardından eski kulübünü sert sözlerle eleştirmişti. Independiente'den de, Bustos'a cevap geldi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:46
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Bilindiği üzere Bustos, ara transfer sezonunda Brezilya ekibi Internacional'in yolunu tutmuş ve transferinin gerçekleşmesinin ardından eski kulübünü topa tutmuştu. Özellikle Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi hakkında Bustos, eski kulübünü sert sözlerle eleştirmişti.

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Bustos yaptığı açıklamada, "Yöneticilere, son teklifi reddetmeleri halinde (Eylül'de Fenerbahçe'den gelen) ödemesi imkansız bir meblağ istedikleri için sözleşmeyi yenilemeyeceğimi açıkça belirttim. Onlara transferimden iyi para kazanmak için son şansları olduğunu söyledim ama bir kapris, operasyonun başarısız olmasına neden oldu." demişti.

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

"TESİSLERDE YEMEK YOKKEN YARDIM ETTİK"
Independiente kulübünün genel sekreteri Hugo Moyano'nun yardımcısı Hector Maldonado, oyuncuya dair yaptığı konuşmada, "Elbette, akılsızca davrandı. Onunla (Bustos) her zaman iyi bir ilişkim olmuştu. Tesislerde yemek yokken ona yardım etmiştik. Kendisine iyi şanslar diliyorum." dedi.

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Maldonado konuşmasının devamında, "Söyledikleri beni şaşırtmıyor çünkü bunu, onun yanındakilerin yaptırdığını biliyorum. Onun adına üzgünüm. Fabricio'ya karşı duygularım değişmedi. Her şey yolunda." dedi.

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