Fenerbahçe'ye transferi olmayınca isyan etmişti! Fabricio Bustos için Independiente'den olay sözler

Sezon başında Fenerbahçe 'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bustos yaptığı açıklamada, "Yöneticilere, son teklifi reddetmeleri halinde (Eylül'de Fenerbahçe'den gelen) ödemesi imkansız bir meblağ istedikleri için sözleşmeyi yenilemeyeceğimi açıkça belirttim. Onlara transferimden iyi para kazanmak için son şansları olduğunu söyledim ama bir kapris, operasyonun başarısız olmasına neden oldu." demişti.