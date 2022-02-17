Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçında!

Sarı-lacivertliler şampiyonluk umutlarıyla açtığı sezonda Süper Lig'de lider Trabzonspor'un çok gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'a elendi. İsmail Kartal ve öğrencilerinin elinde kalan en gerçekçi hedef Konferans Ligi. F.Bahçe zayıf rakipler arasında kupanın favori ekiplerinden.
CAMİA HEYECANLI
Bu sezon lig ve kupada üzülen sarı-lacivertli camia, Konferans Ligi'ne sarılmış durumda. Bugün Kadıköy'de rakip Slavia Prag. İsmail Kartal ve öğrencilerinin öncelikle isteği iç saha maçında gol yememek. Ardından bulacağı gollerle Prag deplasmanına keyifli gitmek. Kartal rakibin güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine aktardı.
Kanarya, Avrupa Kupaları'nda 239. defa sahne alacak. 87'i galibiyeti var. 51 maç berabere. 100 yenilgisi var. 297 defa gol attı.
HEDEF PLAY-OFF'U AŞMAK
Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubunu 3. bitirdiği için Konferans Ligi oynama şansı elde etti. Ancak son 16'ya kalmak için play-off'ta Slavia Prag engelini aşmak zorunda.