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Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptığı açıklamada Arda Güler'in ciğerlerinden rahatsızlık yaşadığını ve yeniden yavaş yavaş forma giymeye başladığını duyurmuştu. Sarı-lacivertliler bir yandan da genç yıldıza imza attırmak istiyor. Ömer Faruk Beyaz'da hüsrana uğrayan Kanarya, sözleşme bitişine aklaşık 16 ay olmasına rağmen Arda Güler'e imza attırmak için uğraş veriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:47
Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Fenerbahçe'nin son yıllarda altyapısından yetiştirdiği en önemli yetenek olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Başta dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu olmak üzere yönetimin yoğun çabalarına rağmen sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'de yeni bir şok daha kapıda.

Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Takvim'in haberine göre; henüz 16 yaşında olmasına rağmen bu sezon başında Vitor Pereira tarafından A takıma alınan Arda Güler yetenekleriyle herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. Süper Lig'de 3 kez forma giyen ve Fenerbahçe'nin gelecek 15 yılına damga vurması beklenen genç yıldız konusunda şu sıralar büyük bir endişe yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Çünkü Arda'nın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek. Eğer yeni bir sözleşme yapılamazsa, Arda da çok büyük ihtimalle Ömer Faruk gibi bedelsiz olarak Avrupa'nın yolunu tutacak.

Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Şu anda birçok Avrupa kulübünün genç yıldızı 2023 yılında kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin de Arda Güler'le yeni sözleşme imzalamak için büyük bir çaba harcadığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Ömer Faruk Beyaz konusundaki hüsranı bir daha yaşamak istemeyen Sarı-Lacivertliler, sözleşme bitimine yaklaşık 16 ay olmasına rağmen Arda Güler'e imza attırmak için uğraş veriyor.

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