Fenerbahçe'de Arda Güler paniği! Sözleşme...

Başta dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu olmak üzere yönetimin yoğun çabalarına rağmen sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk'un ayrılığının ardından Fenerbahçe 'de yeni bir şok daha kapıda.

Takvim'in haberine göre; henüz 16 yaşında olmasına rağmen bu sezon başında Vitor Pereira tarafından A takıma alınan Arda Güler yetenekleriyle herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. Süper Lig'de 3 kez forma giyen ve Fenerbahçe'nin gelecek 15 yılına damga vurması beklenen genç yıldız konusunda şu sıralar büyük bir endişe yaşanıyor.