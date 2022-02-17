Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Biz hazırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8-9 oyuncudan faydalanamadığını ancak bahanelere sığınmayacaklarını kaydetti. Başarılı hoca "F.Bahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Takım da bu yönde olumlu sinyaller vermeye başladı" diye konuştu.



'ÇOK KARAKTERLİLER'

Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin. Bize güvensin."



MESUT 1 AY SONRA İDMANA ÇIKTI

Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Dünya çapında bir marka. 1 ay sonra ilk defa takımla antrenmana çıktı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz. Herkes konuşuyor ama aramızda bir problem yok"



'BİZ DAHA KALİTELİYİZ'

Kanarya'nın orta sahasındaki yetenekli isimlerinden Miha Zajc da basın toplantısına katıldı. Sloven futbolcu şunları söyledi: "Rakibimiz modern futbol oynuyor. Taraftarımızın desteğiyle en iyi performansımızı göstereceğiz. İsmail Kartal'ın gelişiyle birçok şey olumlu yönde değişti. Biz onlardan daha kaliteli takımız. Bunu da sahaya yansıtmamız gerekiyor."