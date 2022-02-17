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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Biz hazırız

Fenerbahçe, gözünü Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçına çevirdi. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal "Rakibi iyi analiz ettik. Son kupa maçlarına bir yardımcım gitti. Oynadıkları tüm maçları izledik. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Ligde lider durumdalar. Taraftarımızın desteği çok önemli. Oyuncularımız bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak hazır. Galip gelerek rövanş için Prag'a avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Biz hazırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8-9 oyuncudan faydalanamadığını ancak bahanelere sığınmayacaklarını kaydetti. Başarılı hoca "F.Bahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Takım da bu yönde olumlu sinyaller vermeye başladı" diye konuştu.

'ÇOK KARAKTERLİLER'
Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin. Bize güvensin."

MESUT 1 AY SONRA İDMANA ÇIKTI
Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Dünya çapında bir marka. 1 ay sonra ilk defa takımla antrenmana çıktı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz. Herkes konuşuyor ama aramızda bir problem yok"

'BİZ DAHA KALİTELİYİZ'
Kanarya'nın orta sahasındaki yetenekli isimlerinden Miha Zajc da basın toplantısına katıldı. Sloven futbolcu şunları söyledi: "Rakibimiz modern futbol oynuyor. Taraftarımızın desteğiyle en iyi performansımızı göstereceğiz. İsmail Kartal'ın gelişiyle birçok şey olumlu yönde değişti. Biz onlardan daha kaliteli takımız. Bunu da sahaya yansıtmamız gerekiyor."

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