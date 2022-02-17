Fenerbahçe Slavia Prag maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Turu geçmek için..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Biz bu maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

Biz pes etmedik, rövanştaki maçta turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Rövanşta turu geçmek için tüm planlarımızı yapacağız.

İnsanlar, Ferdi'nin neden sol bek oynuyor diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor. Ferdi Kadıoğlu şu an bizim

takımın jokeri.

KIM ARKA ADELESİNDE AĞRI HİSSETTİ

Kim ile Szalai uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ancak Tisserand da kötü bir maç çıkarmadı. Biz de üst üste maçlardan dolayı rotasyonlar yapıyoruz. Kim de arka adalesinde ağrı hissetti, biz de risk almak istemedik."