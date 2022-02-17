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Fenerbahçe Slavia Prag maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Turu geçmek için..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'a 3-2 kaybedilen maç sonrası konuştu. Kartal, "Biz pes etmedik, rövanştaki maçta turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Rövanşta turu geçmek için tüm planlarımızı yapacağız." İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:17 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:25
Fenerbahçe Slavia Prag maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Turu geçmek için..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Biz bu maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

Biz pes etmedik, rövanştaki maçta turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Rövanşta turu geçmek için tüm planlarımızı yapacağız.

İnsanlar, Ferdi'nin neden sol bek oynuyor diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor. Ferdi Kadıoğlu şu an bizim
takımın jokeri.

KIM ARKA ADELESİNDE AĞRI HİSSETTİ
Kim ile Szalai uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ancak Tisserand da kötü bir maç çıkarmadı. Biz de üst üste maçlardan dolayı rotasyonlar yapıyoruz. Kim de arka adalesinde ağrı hissetti, biz de risk almak istemedik."

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