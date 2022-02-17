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Fenerbahçe Slavia Prag maçı için Serdar Dursun'a özel maske

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğine darbe alan ve bir operasyon geçiren Serdar Dursun, Slavia Pag maçının kadrosunda dahil edildi. Serdar Dursun için maç öncesi özel bir maske yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:24
Fenerbahçe Slavia Prag maçı için Serdar Dursun'a özel maske
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçında yedek kulübesinde yer aldı.
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