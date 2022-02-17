Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı...

Spor haberi... UEFA Konferan Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off Turu ilk mücadelesinde sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk ümitelerin yitiren Sarı-Lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek isterken, ilk tur mücadelesinde rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu skor sonrası taraftarların tepkisi büyürken, alınan sonuç sonrası Sarı-Laciverliler'in nasıl tur atlayacağı araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:01
Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı...

UEFA Konferan Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off Turu ilk mücadelesinde sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk ümitelerin yitiren Sarı-Lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek isterken, ilk tur mücadelesinde rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu skor sonrası taraftarların tepkisi büyürken, alınan sonuç sonrası Sarı-Laciverliler'in nasıl tur atlayacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında Fenerbaçhe Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe, Çekya'da oynanacak rövanştaki işini güçleştirdi. Slavia Prag'ın evindeki rövanş mücadelesinde alınacak her türlü beraberlik Çek ekibinin tur atlamasını sağlayacak. 2-3'lük skorla karşılaşma uzayacak, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyeti haricinde alıcağı her türlü galibiyet ise tur atlayan taraf olmasını sağlayacak.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

DİĞER
Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Songül Karlı dekolteli tulumu ile poz verdi beğeni butonu çöktü!
Fenerbahçe’den taraftarı çıldırtan futbol! İlk 45’te ‘0’ çektiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor