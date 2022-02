Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı...

UEFA Konferan Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off Turu ilk mücadelesinde sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk ümitelerin yitiren Sarı-Lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek isterken, ilk tur mücadelesinde rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu skor sonrası taraftarların tepkisi büyürken, alınan sonuç sonrası Sarı-Laciverliler'in nasıl tur atlayacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında Fenerbaçhe Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe, Çekya'da oynanacak rövanştaki işini güçleştirdi. Slavia Prag'ın evindeki rövanş mücadelesinde alınacak her türlü beraberlik Çek ekibinin tur atlamasını sağlayacak. 2-3'lük skorla karşılaşma uzayacak, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyeti haricinde alıcağı her türlü galibiyet ise tur atlayan taraf olmasını sağlayacak.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.