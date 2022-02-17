FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Fenerbahçe'nin geçen sezon Almanya'nın Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, ilk sezonunda bekleneni veremese de geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.