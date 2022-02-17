FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Fenerbahçe'nin geçen sezon Almanya'nın Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, ilk sezonunda bekleneni veremese de geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.
Vitor Pereira'nın oynattığı 3'lü savunmanın sağında şans verdiği Demokratik Kongolu stoper, Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından ise hızlı bir şekilde gözden düşmekten kurtulamadı.
SADECE 2 MAÇTA...
Pereira sonrası ligde 1 maçı hastalığı sebebiyle kaçıran Tisserand, geri kalan 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu Pereira'nın ardından sadece 2 maçta forma giydi.