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FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde oynatılan 3'lü defansta savunmanın bankolarından biri olan Marcel Tisserand, Portekizli hocanın takımdan ayrılmasının ardından formaya hasret kaldı. Sarı-lacivertlilerde Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Kongolu futbolcu ilk 11'de hiç şans bulamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:15
FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Fenerbahçe'nin geçen sezon Almanya'nın Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, ilk sezonunda bekleneni veremese de geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Vitor Pereira'nın oynattığı 3'lü savunmanın sağında şans verdiği Demokratik Kongolu stoper, Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından ise hızlı bir şekilde gözden düşmekten kurtulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

SADECE 2 MAÇTA...
Pereira sonrası ligde 1 maçı hastalığı sebebiyle kaçıran Tisserand, geri kalan 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu Pereira'nın ardından sadece 2 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Tisserand sonradan oyuna girdiği iki maçta da arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklar sonrası kendine şans bulabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Yeni Malatya karşısında Kim Min-Jae'nin sakatlığı sonrası son 10 dakikalık bölümde forma giyen Demokratik Kongolu stoper, Sivasspor karşılaşmasında ise 42. Dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Takvim'in haberine göre; Pereira sonrası 7 maçın 2'sinde şans bulan Tisserand, Portekizli teknik adamla ise ilk 17 maçın 11'inde görev yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

Tisserand 17 haftalık periyotta sakatlığı sebebiyle 4, cezası ve hastalığı sebebiyle birer maç kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'ın üzeri çizildi

TAKIMDAN AYRILMAYI KABUL ETMEMİŞTİ
Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Marcel Tisserand, devre arasında satış listesine konmuş ancak kendisine gelen tekliflerin Fenerbahçe'den aldığı ücretin altında kalması sebebiyle takımdan ayrılmayı kabul etmemişti.

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