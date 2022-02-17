FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, yapılan flaş transferlere rağmen şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, yapılan flaş transferlere rağmen şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.
Takvim'in Ada basınından aktardığı habere göre Hull City, devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
İngiliz kulübünün Miha Zajc için 5 milyon euro'yu gözden çıkaracağı da gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.