FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, yapılan flaş transferlere rağmen şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.