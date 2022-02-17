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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe sezon sonunda kadroda revizyona gidecek. Sarı-lacivertlilerde sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Miha Zajc için de Hull City'nin haziran ayında bir teklif daha yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:02 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, yapılan flaş transferlere rağmen şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Takvim'in Ada basınından aktardığı habere göre Hull City, devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

İngiliz kulübünün Miha Zajc için 5 milyon euro'yu gözden çıkaracağı da gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hull City Miha Zajc için haziranda gelecek!

Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

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