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Çekya basınından flaş Fenerbahçe yorumu!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Slavia Prag ile karşılaştı. Mücadele 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Çekya basını, flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:25 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:35
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Çekya basınından flaş Fenerbahçe yorumu!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Slavia Prag ile karşılaştı. Mücadele 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Çekya basını, Slavia Prag'ın galibiyetine geniş yer ayırırken Fenerbahçe ile ilgili de flaş ifadeler kullanıldı.

İşte o yorum;

"Fenerbahçe taraftarının futbolcularının performansına duydukları öfke, ilk yarının sonunda gelen golle ortaya çıktı. Korkunç gürültüyü, öfkeli sloganlar izledi: Formanızı çıkarın!

Gelen 15 bin civarında Fenerbahçe taraftarı, oynanan oyundan keyif alamadı. Mutlu oldukları anlar da oldu ancak daha çok yönetime ve futbolculara tepki gösterdiler. Maçın sonlarında gelen gol de bu duyguyu değiştirmedi."

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