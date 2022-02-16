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Transferde Jose Callejon bombası! Yeni rotası Fenerbahçe

Son dakika spor haberi: İtalyan basını, 35 yaşındaki kanat oyuncusu Jose Callejon'u bir kez daha Fenerbahçe'ye yazdı. Yeni bir meydan okumaya hazırlanan yıldız futbolcunun bonservis bedeli olmadan sarı-lacivertlilere geleceği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Transferde Jose Callejon bombası! Yeni rotası Fenerbahçe

Fenerbahçe yönetimi, yeni hocayı belirlemeden yabancı transferi gerçekleştirmeyi düşünmüyor ancak İtalyan basını bu hafta 2. defa Jose Callejon'un rotasının Fenerbahçe olacağını duyurdu.

Transferde Jose Callejon bombası! Yeni rotası Fenerbahçe

35 yaşındaki oyuncunun Fiorentina ile kontratı bittikten sonra yeni bir meydan okumaya hazırlandığı belirtildi.

Transferde Jose Callejon bombası! Yeni rotası Fenerbahçe

Net bir kanat oyuncusu arayan Kanarya'nın da onu almaya en yakın takım olduğu kaydedildi. Bonservis bedeli bulunmayan futbolcu ile prensip anlaşması yapılacak.

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