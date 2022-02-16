Transferde Jose Callejon bombası! Yeni rotası Fenerbahçe

Fenerbahçe yönetimi, yeni hocayı belirlemeden yabancı transferi gerçekleştirmeyi düşünmüyor ancak İtalyan basını bu hafta 2. defa Jose Callejon' un rotasının Fenerbahçe olacağını duyurdu.

35 yaşındaki oyuncunun Fiorentina ile kontratı bittikten sonra yeni bir meydan okumaya hazırlandığı belirtildi.

Net bir kanat oyuncusu arayan Kanarya'nın da onu almaya en yakın takım olduğu kaydedildi. Bonservis bedeli bulunmayan futbolcu ile prensip anlaşması yapılacak.