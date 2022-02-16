Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag hakkında o gerçek! Deplasmanda...

Elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi kalan Fenerbahçe, Slavia Prag'la önemli bir maça çıkacak. Yolculuğuna Avrupa Ligi'nde başlayan sarı-lacivertliler, E.Frankfurt ve Olympiakos'un ardından 3. olunca rotasını Konferans Ligi'ne kırmıştı. Rakip hafife alınacak bir takım değil ancak deplasmandaki sonuçları Kanarya adına umut verici...
Elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi kalan Fenerbahçe, Slavia Prag'la önemli bir maça çıkacak. Yolculuğuna Avrupa Ligi'nde başlayan sarı-lacivertliler, E.Frankfurt ve Olympiakos'un ardından 3. olunca rotasını Konferans Ligi'ne kırmıştı. Rakip hafife alınacak bir takım değil ancak deplasmandaki sonuçları Kanarya adına umut verici...
Biri Şampiyonlar Ligi ön elemesi (Ferencvaros yenildi), Avrupa Ligi elemesi (L.Verşova yenildi), diğer 3'ü Konferans Ligi'nde (Feyenoord, M.Haifa yenildi, Union Berlin berabere kaldı) olmak üzere 5 maçta 4 yenilgi, bir beraberlik aldı.
TEKNİK DİREKTÖRLERİ İSTANBUL'A GELMEDİ
Takımın en değerli 3 oyuncusu 7'şer milyon Euro'luk piyasa değerleri ile Holes ve Olayinka… Takımın önemli isimlerinden olan Stanciu ise Çin'in Wuhan takımına imza attı. 31 maçta 8 golle takımın en golcü ismi durumundaki 23 yaşındaki Ondrej Lingr dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor.