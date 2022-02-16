Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag hakkında o gerçek! Deplasmanda...

Elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi kalan Fenerbahçe, Slavia Prag'la önemli bir maça çıkacak. Yolculuğuna Avrupa Ligi'nde başlayan sarı-lacivertliler, E.Frankfurt ve Olympiakos'un ardından 3. olunca rotasını Konferans Ligi'ne kırmıştı. Rakip hafife alınacak bir takım değil ancak deplasmandaki sonuçları Kanarya adına umut verici...





Biri Şampiyonlar Ligi ön elemesi (Ferencvaros yenildi), Avrupa Ligi elemesi (L.Verşova yenildi), diğer 3'ü Konferans Ligi'nde (Feyenoord, M.Haifa yenildi, Union Berlin berabere kaldı) olmak üzere 5 maçta 4 yenilgi, bir beraberlik aldı.



