Fenerbahçeli taraftarlardan Ferdi Kadıoğlu'na çağrı!

Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sona eriyor. Yönetim henüz oyuncuyla anlaşamadı ancak olumlu gelişmeler var. Sarı-lacivertli taraftarlar da her gün sosyal medyada açtıkları etiketlerle "Bizimle kal Ferdi" diyerek genç oyuncuya sesleniyorlar. Ayrıca yönetimin de elini çabuk tutarak 22 yaşındaki futbolcuyla bir an önce kontrat yenilemesini istiyorlar. Gelecek sezon ilk 11'de yerli sayısı 4'e çıkacak. Sadece bu kriter üzerinden bakıldığında dahi Ferdi ile yeni sözleşme büyük önem taşıyor. İngiltere'den ciddi teklifler var.