Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile Miha Zajc, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Slavia Prag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sakat-cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım, sığınmayacağım da. Hazırlıklarımızı tamamladık. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar, liglerinde liderler.

Biz Fenerbahçe'yiz, her oyuncumuz bizim için değerlidir, kıymetlidir. Çok çalışıyoruz, hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Oynamaya çalışacağımızın oyunun ışıkları zaman zaman veriyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak zamanda yok. Birkaç üst üste galibiyet daha alırsak takım olarak çok daha iyi seviyeye geleceğiz.

MESUT ÖZİL SÖZLERİ

Öncelikle siz de takdir edersiniz ki kovid dünyayı sarmış. Plan yapıyorsunuz ama maçta oyuncunuz olmuyor. Biz Fenerbahçeyiz biz bahaneye sığınmıyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Fenerbahçe karakterini sahaya koyacak bir planım var. Oyuncularım da sinyallerini veriyor. Hasta ve sakat oyuncularımız dönünce rayına oturacaktır. Oyuncularım da çok çalışıyor. Bizim şu an birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Başarırsak daha yüksek bir performans ortaya çıkacak. Taraftarımız merak ermesin bir bu arma için onlar için çok çalışıyoruz. Ben takımımın yükselişini görüyorum. Mesut'a gelince bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi ama 30 gün aradan sonra dün ilk kez idmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Biz onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün Samandıra'da birlikteyiz hiçbir problemimiz yok.

ARDA GÜLER İÇİN AÇIKLAMA

Genç futbolcu Arda Güler hakkında konuşan İsmail Kartal "Arda için sosyal medyada ulusal medyada söylenenler için açıklama yapayım.. Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda da öyledir. Bilsinler, Arda'nın ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız 1.5 ay oynayamadı. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında oyuna almak istedim ama 2-1 ve maç sıkıntılıydı, çocuk sakatlıktan yeni çıkmıştı ona bir el verdim. Altyapıda herkese kapının açık olduğunu gösterdik. Ben gençleri seven ve buna öncelik yapan hocalardan biriyim. Herp altyapıdan oyuncuları A takıma alan bir hocayım. Taraftarımız merak etmesin en değerli oyuncularımız kadar o da değerli. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma uzun süre faydalı olacaktır." dedi.

"8-9 FUTBOLCUMUZ YOK"

Sakatlıklar hakkında bilgi veren İsmail Kartal "Mesut dün idmana çıktı. İrfan Can Kahveci yok, Ozan Tufan belirsiz. Luiz Gustavo yok. Miguel Crespo ve Burak Kapacak yok. Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp yok, Diego Rossi yok. 8-9 oyuncumuz yok ama ben bahanelere sığınmam. Elimizdeki oyuncularla Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA SÖZLERİ

Giresunspor'a kiralanan Muhammed Gümüşkaya hakkında da konuşan İsmail Kartal "Muhammed de bizim evladımız. Ozan'ın da gelmesiyle orada bir yoğunluk oldu, futbol oynaması lazım. İnşallah orada çok başarılı olur ve seneye çok da hazır olarak geri gelir" dedi.

MIHA ZAJC'IN AÇIKLAMALARI:

Miha Zajc: Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

Zor bir periyottan geçtik ama Giresunspor maçında sahaya karakter koyduk. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz, karakter göstermeye çalışıyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz.

Slavia Prag maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz.

İsmail Hoca ile çok fazla şey değişti. Takım içerisinde ortam oldukça iyi. Takım içerisinde ortam oldukça iyi. Çok sıkı çalışıyoruz. Takımda pozitif bir hava var. Taktiksel ve fiziksel olarak daha iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Umarım galibiyetlerin devamı gelir.