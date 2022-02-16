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Fenerbahçe Joachim Löw’ü bekliyor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de gelecek sezon takımın kime teslim edileceği hala belirsiz. Sarı-lacivertli yönetim adı tartışılmayacak Joachim Löw’de ısrar ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Joachim Löw’ü bekliyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübe başkan olduğu tarihten bu yana hoca tercihleriyle eleştirilen Ali Koç bu defa net bir isme gidecek.

Fenerbahçe Joachim Löw’ü bekliyor!

Kanarya'nın başkanı kısa süre önce 3 adayla görüşme halinde olduklarını belirtip, bu seçeneklerden birinde mevcut çalıştırıcı İsmail Kartal'ın da teknik heyetin içinde yer alacağını duyurmuştu. O isim Joachim Löw.Brezilya'nın Corinthians ekibinin teklifini redderen Alman çalıştırıcı, Milli Takımlardan gelen tüm önerileri de geri çeviriyor.

Fenerbahçe Joachim Löw’ü bekliyor!

Yeniden bir kulüp takımının başına geçmek isteyen Löw'ü ikna etmek için başkan Koç görüşmeleri bizzat yürütüyor. Deneyimli çalıştırıcıya İngiltere ve İspanya'dan da teklifler olması en büyük engel. Löw tüm projeleri dinledikten sonra kararını bu yaz verecek.

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