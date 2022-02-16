Fenerbahçe Joachim Löw’ü bekliyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübe başkan olduğu tarihten bu yana hoca tercihleriyle eleştirilen Ali Koç bu defa net bir isme gidecek.





Kanarya'nın başkanı kısa süre önce 3 adayla görüşme halinde olduklarını belirtip, bu seçeneklerden birinde mevcut çalıştırıcı İsmail Kartal'ın da teknik heyetin içinde yer alacağını duyurmuştu. O isim Joachim Löw.Brezilya'nın Corinthians ekibinin teklifini redderen Alman çalıştırıcı, Milli Takımlardan gelen tüm önerileri de geri çeviriyor.



