FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını zorlu maça yüksek motivasyonla hazırladığı ve sahadan avantajlı bir skorla galip ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.