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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Ozan Tufan'la özel bir görüşme yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 08:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını zorlu maça yüksek motivasyonla hazırladığı ve sahadan avantajlı bir skorla galip ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin son Giresunspor maçında koşu mesafesinde 120 km'yi geçmesi takımın iyi çalıştırıldığının bir göstergesi olurken, Kartal'ın, Ozan Tufan'ı bu maça özel olarak hazırladığı da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Ozan ile özel bir görüşme yapan Kartal, "Bu maç Fenerbahçe'deki yeni döneminin gerçek başlangıcı olmalı. Kendini tamamen bu maça konsantre et" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

İsmail Kartal, Ozan Tufan'ın yanında orta sahada Jose Sosa ya da Mert Hakan Yandaş'tan birisini tercih edecek.

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