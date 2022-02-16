FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a 'hazır ol' talimatı!

Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor.
Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını zorlu maça yüksek motivasyonla hazırladığı ve sahadan avantajlı bir skorla galip ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin son Giresunspor maçında koşu mesafesinde 120 km'yi geçmesi takımın iyi çalıştırıldığının bir göstergesi olurken, Kartal'ın, Ozan Tufan'ı bu maça özel olarak hazırladığı da ortaya çıktı.
Ozan ile özel bir görüşme yapan Kartal, "Bu maç Fenerbahçe'deki yeni döneminin gerçek başlangıcı olmalı. Kendini tamamen bu maça konsantre et" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal, Ozan Tufan'ın yanında orta sahada Jose Sosa ya da Mert Hakan Yandaş'tan birisini tercih edecek.